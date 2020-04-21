Британские учёные рассказали, почему молодым червям выгодна смерть старших

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Ранняя смерть взрослых особей круглых червей Caenorhabditis elegans может быть выгодна для выживания всей популяции, считают британские учёные. Они смоделировали эволюционный путь колоний нематод при ограниченных ресурсах. Результаты эксперимента показали, что молодые поколения — личинки — имеют больше шансов оставить потомство, если «старшие» умрут как можно скорее, считают сотрудники Университетского колледжа Лондона Евгений Галимов и Дэвид Гемс.

Ситуация осложняется, когда зрелые черви поглощают слишком много пищи, оставляя «детей» без еды. Исследователи считают, что старение очищает популяцию от «износившихся» представителей вида, если особи живут слишком «тесно», пишет журнал Aging Cell. Однако ранний уход из жизни червей-«пенсионеров» таит в себе опасность — лишними запасами еды и ресурсов могут воспользоваться эгоистичные особи, обрекая сородичей на ещё большие потери.

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