https://static.news.ru/photo/1c7821a4-45c4-11ea-b908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа учёных из Кембриджа и Института Сенгера обнаружила, что клетки лёгочного эпителия начинают восстанавливаться после отказа человека от курения. Считалось, что урон от табачного дыма накапливается и вызванные канцерогенами мутации остаются до смерти.

Рак лёгких в 80-90% случаев связан с курением, поскольку дым вызывает «лишние мутации» верхнего слоя альвеол и бронхов. Некурящий человек в процессе старения зарабатывает около 2 тысяч мутаций, потребитель сигарет — около 5,3 тысячи. При этом, в случае отказа от курения, число изменённых клеток почти возвращается к нормальному — до 2,3 тысячи мутаций.

Возможно, в лёгких есть некий запас [стволовых] клеток, которые в состоянии заместить «испорченный» эпителий курильщика. В пользу этой гипотезы говорят слишком длинные теломеры «подозрительно нормальных» клеток, которые учёные обнаружили у людей, бросивших курить, — цитирует исследование «Медуза».

По информации издания, исследователи ещё не обнаружили такие стволовые клетки у людей, но опыты на мышах подтвердили гипотезу.

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