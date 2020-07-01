Благодаря янтарю палеонтологи узнали окраску древних насекомых

https://static.news.ru/photo/8ef6231c-bbac-11ea-a6bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: G. Franz/blickwinkel/Global Look Press

Китайским учёным удалось узнать, как выглядели насекомые, жившие на Земле около 100 млн лет назад. Помог им в этом янтарь.

Специалисты Института геологии и палеонтологии КАН исследовали кусочки янтаря времён мелового периода, найденные на севере Мьянмы, внутри которых находилось около трёх десятков насекомых.

Палеонтологи, в частности, установили, что древние осы-блестянки (Chrysis) по цвету очень похожи на современных – у них такая же яркая сине-зелёная окраска. Мало чем отличались от своих потомков и другие насекомые, окрашенные в синий и фиолетовый цвета.

Учёные также установили причину, по которой большинство попавших в янтарь насекомых теряют природный цвет. Оказалось, что блестящую металлическую окраску им придают наноструктуры, входящие в состав панцирей. В результате воздействия смолы они со временем практически полностью разрушаются, сообщает издание Proceedings of the Royal Society B.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные проверили гипотезы о гибели динозавров. Они пришли к выводу, что гигантских ящеров погубила глобальная зима, вызванная падением на Землю астероида.