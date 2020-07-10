Биологи научили диких колибри порядковому счёту

https://static.news.ru/photo/35879d98-c2a9-11ea-a49b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marko König/imagebroker.com/Global Look Press

Учёные установили, что колибри могут проявлять способности к счёту. Они стали первыми дикими позвоночными, которым доступно такое умение.

Для проведения эксперимента биологи поймали девять особей охристых колибри из Скалистых гор Северной Америки. Птицы были помечены специальной краской, а затем выпущены на волю. В эксперименте участвовали самцы, которые обитали на определённой территории.

Специалисты расставили в месте обитания птиц массив кормушек, которые визуально напоминали цветы. Кормушки наполняли сладким сиропом из сахарозы и позволяли птицам беспрепятственно летать к ним, чтобы они привыкли к такому режиму питания.

После этого учёные поймали нескольких колибри и расставили для них массив из четырёх рядов по десять кормушек в каждом. Сладким сиропом наполнялись не все кормушки, а только по одной в ряду. Каждый раз птицы изучали кормушки, пока не находили с угощением.

Учёные постоянно перемещали кормушки, чтобы колибри не могли запомнить их местоположение. Порядок кормушек оставался одинаковым, изменялись только ряды и расстояние между ними.

Птицы не могли ориентироваться на запах сиропа, местоположение кормушки или её внешний вид, тем не менее они часто определяли правильный вариант с угощением. Биологи выяснили, что точность их вычислений почти не зависит от порядкового номера кормушки с нектаром. Птицы понимали, где находится пища, совершая операцию по порядковому счёту.

Если первой была полная кормушка, то колибри реже облетали остальные, чем когда она стояла четвёртой. В случае ошибок птицы выбирали резервуар с сиропом ближе к началу ряда.

Это могло быть результатом ошибок, вызванных обобщением пространственного расположения цветка с вознаграждением: птица запоминала, что награда была рядом с ближайшим краем массива, — считают авторы статьи, сообщает журнал Proceedings of the Royal Society B.

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