Биологи хотят создать общий атлас всех живых существ на Земле

https://static.news.ru/photo/741637a6-c162-11ea-9afe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Free-Photos /pixabay.com

Биологи намерены создать единый таксономический атлас всех живых существ на Земле.

По мнению учёных, общий атлас может решить ряд проблем. Например, исследователь перед открытием нового вида сможет свериться с атласом и убедиться в том, что существо не было открыто ранее. Кроме того, в разных регионах названия живых существ могут различаться. Некоторые учёные делали открытия случайно, а потом «забывали» вносить их в общую базу, сообщает ТАСС.

Таким образом, ряд факторов создал путаницу, что усложняет научную работу.

Составление списка всех известных видов живых существ может показаться рутинной задачей, но на самом деле это очень сложная проблема. Сейчас нет ни одного общепринятого таксономического атласа. При этом для некоторых групп живых существ, таких как млекопитающие и птицы, есть сразу по несколько подобных списков, а для других животных и растений нет ни одного, — привели слова профессора Университета Чарльза Дарвина в Австралии Стивена Гарнетта в ТАСС.

Последнюю единую таксономическую систему создал шведский учёный Карл Линней, который жил в XVIII веке. После её создания учёные открыли десятки тысяч новых видов представителей флоры и фауны, а также других живых существ и организмов.

Помимо прочего, развиваются генетические исследования, которые вносят корректировки в классификацию видов.

Международная группа учёных, в которую входят и российские специалисты из Казанского федерального университета, хочет создать общую для всех таксономическую систему. По мнению специалистов, атлас поможет не только решить проблемы с путаницей в наименованиях и видах животных, но и решить вопросы экологического, дипломатического характера, а также связанные с биобезопасностью. Общие стандарты также помогут решить проблемы, связанные с торговлей редкими видами животных и растений.

Проект уже поддержали в Международном союзе биологических наук (IUBS). Специалисты союза вместе с группой учёных планируют запустить пилотную версию атласа в ближайшие два года.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные пытаются понять, чем вызвано скоординированное движение шариков из мха на леднике Рут Глейшер на Аляске. Шарики из мха были обнаружены уже довольно давно, однако до сих пор учёные не понимают, почему и зачем эти растения двигаются, какая сила их заставляет передвигаться, причём столь скоординировано, а не хаотично.