https://static.news.ru/photo/fb0d88e8-2fab-11ea-ad63-fa163e074e61_660.jpg Фото: L. Calcada/ESO/Handout/Global Look Press

Максимальное сближение Земли и Солнца может вызвать небольшое потепление, рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин. Он добавил, что изменения заметят только жители Северного полушария.

Явление происходит каждый год. Земля вращается вокруг звезды не по идеальной круговой орбите, а по вытянутой эллиптической. Иногда Голубая планета наиболее отдаляется от Солнца, а иногда идёт на сближение, рассказал заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе для РБК.

Солнце максимально приблизится к Земле 5 января, из-за чего будет казаться больше. Диск светила будет выглядеть на 3% больше в телескопе. Расстояние составит 147 млн км.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские учёные планируют создать и запустить в 2020 году искусственное Солнце, которое будет ярче и горячее настоящего. Проект получил название HL-2M Tokamak.