Арктическая экспедиция подтвердила «умирание» Северного Ледовитого океана

https://static.news.ru/photo/e7423aca-0d77-11eb-8a0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Rex/Alfred-Wegener-Institut

Завершилась самая масштабная арктическая научная экспедиция за всю историю освоения этого региона. В течение года ледокол Polarstern с 600 учёными из 20 стран на борту был пришвартован к плавучей льдине в Северном Ледовитом океане. Произведённые ими замеры и наблюдения помогут оценить изменение климата, но уже сейчас очевидно, что большая часть морского льда Арктики растаяла.

Лёд на Северном полюсе полностью растаял, области открытой воды простираются почти до самого полюса. Мы смотрели, как лёд умирает, — цитирует французский портал RFI руководителя экспедиции Маркуса Рэкса.

Учёные пришли к выводу, что Арктика нагревается в два-три раза быстрее, чем планета в целом. Хотя обработка всех полученных данных займёт не один год, исследователи заявили об ускоренном исчезновении льда к северу от Гренландии. Ледники Гренландии, по их мнению, уже достигли «точки невозврата». К 2035 году Северный Ледовитый океан может полностью лишиться льда.

Как писал NEWS.ru, петербургские учёные нашли в Антарктике ещё один вид бактерий, проживших в изоляции несколько миллионов лет. Находку обнаружили в образце льда, который они ранее достали из подлёдного озера Восток. По словам заведующего лабораторией криоастробиологии Петербургского института ядерной физики Сергея Булата, образец был поднят с глубины 3721 метр от поверхности ледового щита Антарктики. Ранее на его фрагментах уже было найдено три неизвестных вида бактерий. Специалисты надеются, что дальнейшие наблюдения за поведением генетической структуры данных организмов дадут ответы на вопрос, как жизнь может существовать в таких климатических условиях на протяжении стольких лет.