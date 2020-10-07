Учёные обнаружили во льдах Антарктики новый вид древних бактерий

https://static.news.ru/photo/c9537fe2-08ae-11eb-bf16-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global look Press

Петербургские учёные нашли во льдах Арктики ещё один вид бактерий, проживших в изоляции несколько миллионов лет. Находку обнаружили в образце льда, который они ранее достали из подлёдного антарктического озера Восток.

По словам заведующего лабораторией криоастробиологии Петербургского института ядерной физики Сергея Булата, образец был поднят с глубины 3721 метр от поверхности ледового щита Антарктики. Ранее на его фрагментах уже было найдено три неизвестных вида бактерий. Недавно учёные снова решили изучить его и опять наткнулись на удивительное открытие.

Внутри них мы открыли четвёртый вид бактерий, 3721v34-24, которые, как и почти все остальные их соседи, оказались не связаны с уже известными родами и семействами микробов, — рассказал биолог.

Специалисты надеются, что дальнейшие наблюдения за поведением генетической структуры данных организмов дадут ответы на вопрос, как жизнь может существовать в таких климатических условиях на протяжении стольких лет, сообщил ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в нацпарке «Земля леопарда» палеонтологи обнаружили кости животных возрастом от 10 до 51 тысячи лет. Останки были найдены в известняковой пещере Сухая, расположенной в нескольких километрах от села Барабаш. Учёные провели анализ костей, который показал, что они не относятся ни к одному из известных науке животному. Идентифицировать новый вид удалось благодаря третьему подкоренному зубу — отличительная черта, которая чаще всего встречается в описании пищух.