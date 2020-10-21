Академик РАН рассказала о гендерных «предпочтениях» коронавируса

https://static.news.ru/photo/884e947c-1395-11eb-ae68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор медицинских наук, академик РАН Лейла Намазова-Баранова подтвердила, что мужчины подвержены большему риску заражения коронавирусом, чем женщины.

Учёный заявила, что гендерное различие при контакте с коронавирусом действительно существует. По словам Намазовой-Барановой, повышенный риск заражения коронавирусной инфекцией касается мужчин всех возрастов, включая совсем молодых людей и детей.

Академик в рамках конференции «Иммунитет детей в период пандемии COVID-19», которую провело МИА «Россия сегодня», уточнила, что уже появились научные работы, которые объясняют гендерные «предпочтения» вируса. SARS-Cov-2 использует для вхождения в клетку рецептор, который связан «с некой субстанцией», для которой принципиальна Х-хромосома.

То есть у женщин, у которых их две, некий защитный эффект присутствует, которого нет у мужчин, у которых только одна Х-хромосома, — пояснила Намазова-Баранова.

Также упомянутая субстанция «неправильно синтезируется» у людей, страдающих повышенным давлением, добавила академик.

Как сообщал NEWS.ru, учёный из Колумбии Карлос Каньяс выяснил, что заражение коронавирусом может спровоцировать появление у человека таких болезней, как аутоиммунная тромбоцитопения, красная волчанка, васкулит, рассеянный склероз и синдром Гийена — Барре.