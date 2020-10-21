Академик РАН рассказала о гендерных «предпочтениях» коронавируса

Доктор медицинских наук, академик РАН Лейла Намазова-Баранова подтвердила, что мужчины подвержены большему риску заражения коронавирусом, чем женщины.
Учёный заявила, что гендерное различие при контакте с коронавирусом действительно существует. По словам Намазовой-Барановой, повышенный риск заражения коронавирусной инфекцией касается мужчин всех возрастов, включая совсем молодых людей и детей.
Академик в рамках конференции «Иммунитет детей в период пандемии COVID-19», которую
То есть у женщин, у которых их две, некий защитный эффект присутствует, которого нет у мужчин, у которых только одна Х-хромосома, — пояснила Намазова-Баранова.
Также упомянутая субстанция «неправильно синтезируется» у людей, страдающих повышенным давлением, добавила академик.
Как сообщал NEWS.ru, учёный из Колумбии Карлос Каньяс выяснил, что заражение коронавирусом может спровоцировать появление у человека таких болезней, как аутоиммунная тромбоцитопения, красная волчанка, васкулит, рассеянный склероз и синдром Гийена — Барре.