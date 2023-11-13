Жорин назвал смешным призыв Мизулиной проверить блогеров на мошенничество

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Сергей Жорин

Предлагая проверить блогеров на мошеннические действия, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пытается имитировать гражданское общество и подменять собой правоохранительные структуры, как будто они не работают и ничего не видят, заявил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его мнению, Мизулина, по сути, указывает правоохранителям, что нужно делать, и это «выглядит смешно». В то же время Жорин не стал комментировать возможную проверку блогера Эдварда Била.

Мизулина и Лига безопасного интернета пытаются имитировать гражданское общество и подменять собой правоохранительные структуры, как будто правоохранительные органы не работают, ничего не видят или бездействуют. А когда Мизулина обращает на это внимание, по сути, указывает, что нужно делать, это выглядит смешно, если бы не было так грустно. Что касается Эдварда Била, я не уполномочен здесь комментировать, чтобы не навредить ему же самому, — сказал Жорин.

Ранее Мизулина в своем Telegram-канале опубликовала заявление на имя ГУ МВД по Москве Олега Баранова с просьбой проверить российских блогеров на мошеннические действия. В списке оказались имена Эдварда Била, Гусейна Гасанова, Асхаба Тамаева, Ксении Губиной и Таты Феодориди. По мнению Мизулиной, все они могут действовать по мошенническому сценарию, схожему со сценарием, по которому работал задержанный блогер Аяз Шабутдинов.

До этого Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве при продаже курсов. В деле блогера фигурируют восемь потерпевших. Эти люди заключили договоры с компанией «Лайк Центр» Шабутдинова в надежде на прибыль, вложив от 100 000 до 1,9 млн рублей.

По версии следствия, Шабутдинов, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, обманывал граждан ложными обещаниями научить эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Так, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес.