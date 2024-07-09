«Заняться нечем»: Цыпкин объяснил бегство специалистов из регионов Писатель Цыпкин: специалисты уезжают из регионов из-за отсутствия возможностей

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Александр Цыпкин

Отсутствие возможностей для занятия многими видами хобби заставляет людей уезжать из российских регионов в столицу, заявил писатель Александр Цыпкин на полях выставки ИННОПРОМ-2024. Его слова приводит корреспондент NEWS.ru. Специалисты в Москве могут не только попросить «любую зарплату», но и найти там множество развлечений, недоступных в других городах, указал писатель.

Дело в том, что сегодня изменился полностью паттерн поведения. Раньше что у нас? Работа и семья. Сегодня даже в Google не берут на работу, если у человека нет четкого, понятного, артикулированного хобби. Москва с точки зрения занятия времени после работы дает абсолютно непревзойденный масштаб. И вот это ключевой момент, на что сейчас едут люди, — пояснил Цыпкин.

Также он добавил, что на рынке сегодня доминирующую позицию занимает работник, а не работодатель. Качественный сотрудник в России, по словам писателя, может попросить любую зарплату и ее получит, так как «людей нет». Также многие люди хотят заниматься различными хобби, включая, например, танго или сквош, возможности для которых в Москве гораздо шире, отметил Цыпкин.

И вот как только касается дело свободного времени, а его с наличием искусственного интеллекта и дистанционной работы все больше и больше, вот тут Москву не обогнать. Если привлекать лучше, то лучше привлекать на то, чтобы они (специалисты. — NEWS.ru) себя развивали, помимо своей собственной профессиональной деятельности, — добавил писатель.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов на международной выставке ИННОПРОМ-2024 озвучил три подхода к решению проблемы занятости в промышленности. Речь идет о развитии профобразования, создании передовых инженерных школ, а также роботизации и автоматизации промышленности.