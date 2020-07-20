Замминистра обороны рассказал о цели внезапной проверки боеготовности ВС РФ

https://static.news.ru/photo/1504df94-ca93-11ea-8660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил о задачах внезапной проверки боеготовности Вооружённых сил РФ Южного и Западного военных округов. Он сказал, что указанная процедура не направлена против других государств.

По словам Фомина, внезапная проверка боеготовности нужна для подготовки войск к участию в главном годовом учебном мероприятии, которым являются стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020».

Таким образом, все задачи проведения внезапной проверки выполняются согласно утверждённому плану. Итоги действий соединений и частей будут проанализированы, — цитирует замминистра ТАСС.

По поводу связи проверки боеготовности с напряжённой обстановкой на армяно-азербайджанской границе Фомин отметил, что эти два фактора не имеют друг к другу никакого отношения.

В России 17 июля стартовала внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Манёвры завершатся 21 июля. Как сообщили в Минобороны РФ, она проходит по поручению президента Владимира Путина.

Мероприятия проводятся для оценки способности российской армии обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к полномасштабным учениям «Кавказ-2020». По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в общей сложности состоятся 56 тактических учений. К ним привлекли более 149 тысяч человек. В ходе проверки планируется задействовать 35 полигонов и учебных полей, 26 тысяч единиц вооружения, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

Как ранее писал NEWS.ru, подразделения по борьбе с беспилотниками Южного военного округа (ЮВО) РФ во время внезапной проверки боеготовности ВС России отбили нападение дронов условного противника на юге страны. Летательные аппараты, по легенде учений, попытались уничтожить пункты управления, рассказали в пресс-службе ЮВО. Манёвры прошли 19 июля 2020 года.