Закупать ли гречку сейчас, пока она не подорожала как яйца?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одной из главных тем для обсуждения конца 2023 года стал рост цен на яйца. А вот «антигероем» будущего 2024 года по тем же причинам рискует стать гречневая крупа. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о том, почему стоит готовиться к подорожанию гречки, стоит ли начинать делать запасы крупы, генерального директора Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова.

Почему цены на гречку такие низкие

— Если сравнить с периодами годичной или двухлетней давности, то мы увидим, что цены на гречку сейчас находятся на минимальных уровнях. Стоимость крупы в рознице на 22,4% меньше, чем в декабре 2022 года, и на 22,6% меньше, чем в декабре 2021-го. Оптовые цены за год снизились на 24,9%, а за два года — на 44%.

Сейчас килограмм гречки в России стоит 88,5 рубля. За последние два года ниже цен мы не видели.

С чем это связано? Два года подряд урожай гречихи (из которой, собственно, и производится гречневая крупа) был очень высоким, а объемы сборов били рекорды. Хотя прошлый сезон отличался высокими показателями, в этом году собрали еще больше гречихи.

Смотрите сами: в 2023 году сборы выросли к 2022 году еще на 30,9%, до 1,6 млн тонн. Впрочем, ждать аналогичного роста производства гречневой крупы не стоит — оно увеличится не так сильно, но все-таки увеличится. Мы ожидаем, что в сезоне 2023/2024 (переработка зерна идет ежегодно с сентября по август) объем производства гречки достигнет 575 тысяч тонн, на 6,3% больше, чем в прошлом сезоне. Это, кстати, рекорд: столько гречки в России не производилось никогда.

Это приведет к тому, что цены на гречку какое-то время будут оставаться такими же низкими.

Стоит ли запасаться гречкой, пока она дешевая

— Сейчас гречка — лидер по снижению цен в России по всем 120 товарам, цены на которые Росстат анализирует раз в месяц. Одни продукты за год немного выросли в цене, другие резко подорожали, а какие-то сильно подешевели. Так вот среди таких товаров именно гречка на первом месте.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Понятно, что теперь потребительский спрос будет смещаться в сторону продуктов, цены на которые снижаются. И на гречку спрос будет, конечно, выше, чем в прошлом и позапрошлом году. Это остановит дальнейшее падение цен на крупу. Но роста цен тоже не будет. Пока.

Если есть желание купить гречку впрок, то это лучше делать в апреле-мае следующего года.

Возможно, крупа начнет дорожать уже в августа 2024 года. Почему? С высокой вероятностью аграрии сократят площади посева гречихи. И в следующем году ее соберут куда меньше. В условиях низких цен на гречку и высоких запасов производители просто переключаться на выращивание каких-то других культур.

У гречки есть свои собственные ценовые циклы. Раз в несколько лет, после ощутимого падения цен, которое происходит в результате перепроизводства, сборы гречихи и производство гречневой крупы существенно сокращаются, гречка резко дорожает. Это все с возмущением обсуждают, а спустя какое-то время производство восстанавливается, и она дешевеет. Но об этом уже никто не говорит, до следующего ее подорожания. В этом году все говорят про яйца, в следующем, скорее всего, заговорят про гречку.

Сколько будет стоить гречка в будущем

— Все будет зависеть от размеров посевных площадей и сборов гречихи в 2024 году. В случае их существенного сокращения уже через год цены на гречку ощутимо вырастут, а через год рост цен будет примерно такой же, какой отмечается по яйцу — на 30–40%. А затем цены могут подняться до уровней, которые мы видели пару лет назад.

Анализ ретроспективных тенденций показывает, что после периодов снижения цен происходит сокращение объемов сборов гречихи и объемов производства гречневой крупы. В последние годы ценовые пики на гречку наблюдались в 2016 году, потом в 2018 и 2019 году цены на гречку сильно просели, а в 2020 году снова начали расти, вплоть до мая 2022 года. Тогда килограмм крупы стоил рекордные 144,2 рубля.

Не исключено, что к такой цене мы снова вернемся. Но это произойдет не раньше чем через полтора года. Дело в том, что эффект снижения объема сборов (которые мы ожидаем), полностью проявит себя не в конце 2024 года (хотя цены уже тогда будут расти), а к середине 2025 года.

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