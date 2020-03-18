https://static.news.ru/photo/0a25b64a-68b7-11ea-be7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) обеспечить условиями для производства средств индивидуальной защиты на базе исправительных учреждений.

Кроме того, в поручении премьера упомянуты Минпромторг, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардия, им также поручено обеспечить условиями для производства СИЗ военных, студентов и учащихся колледжей. Источники РБК подтвердили подлинность этого поручения.

Уточняется, что средства защиты должны изготавливаться ежедневно.

Как писал NEWS.ru ранее, главу Минпромторга Дениса Мантурова следует «строго спросить» о причинах дефицита антисептиков и медицинских масок на фоне угрозы распространения коронавируса COVID-2019. Такое поручение профильному комитету Совета Федерации по экономической политике дала спикер Валентина Матвиенко.