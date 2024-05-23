Захарова рассказала, как РФ ответит на запрет Норвегии о въезде для россиян Захарова: Россия ответит на запрет Норвегии о въезде граждан РФ

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Мария Захарова

Решение властей Норвегии о запрете въезда туристов из России является дискриминационным, его целью стало разрушение связей между народами данных стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат добавила, что российская сторона примет ответные меры в качестве реакции на недружественные шаги, передает ТАСС.

Новый недружественный шаг Осло в отношении граждан России носит откровенно дискриминационный характер именно по отношению к гражданам нашей страны. Он направлен на окончательное разрушение любых связей между народами России и Норвегии, — сказала она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что Москва руководствуется тем, что в Осло понимают последствия данного шага, влекущим за собой последствия. По ее словам, Россия, в свою очередь, не собирается закрывать границы для граждан Норвегии, но это вовсе не означает, что со стороны РФ не последует ответных мер.

Ранее в Норвегии объявили, что путешественникам из России будет отказано во въезде на территорию страны в том случае, если целью их визита будут туристические и другие цели не первостепенной важности. Новые меры ограничений вступят в силу с 29 мая. Исключениями статут визиты в рамках работы и учебы, а также поездки к родственникам.