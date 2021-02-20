Задержанный политолог Воронин не отрицал вину по делу о госизмене

https://static.news.ru/photo/c9f20fa6-c0ae-11ea-9dc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Демури Воронин, арестованный по подозрению в госизмене, во время задержания не отрицал свою вину. Мужчина может быть связан со спецслужбами Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, четкого ответа от Воронина о признании вины пока не поступило — он колеблется.

Согласно сообщению Лефортовского суда Москвы. Воронин проходит по делу один, материалы дела находятся под грифом «секретно».

Демури Воронин, имеющий двойное гражданство РФ и Германии, был задержан 14 февраля и на следующий день арестован по решению Лефортовского суда Москвы. Мужчиан не стал обжаловать арест. Ему инкриминируют статью о государственной измене, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово»

Воронин является бизнесменом, членом Германского общества по изучению Восточной Европы. Бизнес связан с оказанием консалтинговых услуг. По мнению источников ТАСС, политолог мог быть связан со спецслужбами Германии.