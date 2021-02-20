Задержанный политолог Воронин не отрицал вину по делу о госизмене

Политолог Демури Воронин, арестованный по подозрению в госизмене, во время задержания не отрицал свою вину. Мужчина может быть связан со спецслужбами Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, четкого ответа от Воронина о признании вины пока
Согласно сообщению Лефортовского суда Москвы. Воронин проходит по делу один, материалы дела находятся под грифом «секретно».
Демури Воронин, имеющий двойное гражданство РФ и Германии, был задержан 14 февраля и на следующий день арестован по решению Лефортовского суда Москвы. Мужчиан не стал обжаловать арест. Ему инкриминируют статью о государственной измене, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово»
Воронин является бизнесменом, членом Германского общества по изучению Восточной Европы. Бизнес связан с оказанием консалтинговых услуг. По мнению источников ТАСС, политолог мог быть связан со спецслужбами Германии.