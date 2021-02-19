Арестованный по подозрению в госизмене политолог мог работать на Германию

https://static.news.ru/photo/4730ab44-72d9-11eb-87ed-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Демури Воронин, арестованный Лефортовским судом Москвы по подозрению в госизмене, мог работать на спецслужбы Германии.

Он в основном проживает в Германии, спецслужбам которой мог передать данные, составляющие государственную тайну, — заявил журналистам ТАСС источник в правоохранительных органах.

Telegram-канал LifeShot утверждал, что Воронин был задержан 14 февраля в московской гостинице. Он должен был улететь в Берлин. Журналисты сообшили, без указания источника информации, что Воронин был знаком экс-сотрудником изданий «Коммерсант» и «Ведомости» Иваном Сафроновым, которого в 2020 году обвинили в госизмене.

По данным «Медиазоны» Демури Воронин управлял московской компанией «Ресорт». Она была ликвидирована в 2019 году. В Москве работало московское консалтинговое агентство с таким же названием. На сайте Российской ассоциации по связям с общественностью указано , что гендиректором этой компании являлся Дмитрий Ильич Воронин.

Как писал NEWS.ru, житель Печоры Сергей Лыхмус отправится в колонию строгого режима на семь лет по решению Псковского областного суда по делу о государственной измене. На суде россиянин полностью признал вину. Согласно материалам уголовного дела, он собирал сведения, составляющие гостайну, и передавал их представителям зарубежных спецслужб.