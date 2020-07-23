За сутки в России коронавирусом заразились 5811 человек

https://static.news.ru/photo/7d77db9a-cd85-11ea-89da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За прошедшие сутки на территории России 5811 граждан страны заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 24 июля сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Теперь число заболевших коронавирусом россиян выросло до 800 849. За время пандемии от болезни скончались 13 046 граждан РФ. Вылечиться после заражения в стране смогли 588 744 человека.

В мире коронавирусом заболели свыше 15,6 млн человек, более 637 тысяч умерли, более 9,5 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 4,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 2,2 млн, на третьем Индия — более 1,2 млн.

В Москве выявили 645 заболевших. На территории России медицинские специалисты провели более 26 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа.

Как ранее передавал NEWS.ru, столичный оперштаб сообщил о гибели ещё 11 человек с коронавирусом. Общее число погибших достигло 4375 человек.