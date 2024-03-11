Начальник таможни за деньги «прикрывал» сотрудников и накопил 11 млн рублей Сотрудников таможни под Калининградом арестовали за взятки на 10,9 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Чернышевское» в Калининградской области, его с сообщниками подозревают в получении взяток на общую сумму почти 10,9 млн рублей. Также по делу проходят двое его подчиненных, которым вменяют посредничество, пишет Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Фигуранты арестованы, по их месту жительства и работы проведены обыски. По версии следствия, с марта 2022 года по сентябрь 2023-го начальник таможни получал взятки от дежурных смен через своих подчиненных. Сотрудники передавали ему по 20 тысяч рублей в сутки «за покровительство и попустительство на службе».

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что бывший глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин придумал коррупционную схему, предложив местному бизнесмену оплатить его кредит за внедорожник Toyota Land Cruiser. По данным канала, в январе чиновник покинул свой пост, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

В конце прошлого года к Дробинину обратился с просьбой о помощи владелец автомойки, сообщивший, что его хотят «подвинуть». Как сообщает канал, чиновник согласился решить вопрос, попросив о встречной услуге.