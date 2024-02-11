Экс-чиновник из Перми придумал схему получения взяток Mash: экс-глава района Перми Дробинин получил взятку платежом за автокредит

Фото: vk.com/dmitry_drobinin

Дмитрий Дробинин

Telegram-канал Mash сообщил, что бывший глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин придумал коррупционную схему, предложив местному бизнесмену оплатить его кредит за внедорожник Toyota Land Cruiser. По данным канала, в январе чиновник покинул свой пост, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

По информации Mash, в конце прошлого года к Дробинину обратился с просьбой о помощи владелец автомойки, сообщивший, что его хотят «подвинуть». Как сообщает канал, чиновник согласился решить вопрос, попросив о встречной услуге.

По данным Mash, сначала Дробинин запросил у бизнесмена 30 тысяч рублей переводом на карту, но затем прислал реквизиты кредитного счета и потребовал перевести 28 тысяч рублей. Канал сообщает, что предприниматель все выполнил, но потом решил обратиться в пермское управление ФСБ, где во всем сознался.

Mash пишет, что на бывшего главу Индустриального района Перми в итоге завели уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом». По информации канала, Дробинин рассчитывал, что благодаря небольшой сумме ему удастся избежать наказания.

Ранее в Москве двух полковников ФСБ обвинили в получении взятки в размере 20 млн рублей от настоятеля католического храма на Малой Лубянке. Силовики признали вину, но не согласились с квалификацией вменяемой статьи, заявив, что их действия нужно расценивать как мошенничество.