Двух полковников ФСБ обвинили во многомиллионной взятке от священника Двум полковникам ФСБ предъявили обвинение во взятке 20 млн рублей от священника

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Военное следствие предъявило обвинение двум полковникам ФСБ Евгению Лобанову и Денису Карманову в получении взятки в размере 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика, расположенного на Малой Лубянке, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Силовики признали свою вину, они арестованы. При этом они не согласились с квалификацией вменяемого им следствием преступления.

Предъявить Евгению Лобанову и Денису Карманову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). <...> [Лобанов и Карманов] вину полностью признали, но не согласились с квалификацией вменяемой им статьи УК РФ. Настаивают, что их действия стоит квалифицировать как мошенничество (ст. 159 УК РФ), — говорится в материалах дела.

По данным следствия, с марта по октябрь 2023 года подозреваемые получили от католического священника порядка 20 млн рублей. Отмечается, что при этом они обещали принять решение в его пользу в арбитражном суде.

Ранее троих офицеров отдела «М» ФСБ России обвинили в получении взяток на общую сумму более чем в пять миллиардов рублей. Двое фигурантов дела заключили сделку со следствием и находятся под домашним арестом, третий — под стражей. Расследование ведет Главное управление СК РФ.

До этого замглавы отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии Сергея Зуева отправили под арест до 25 февраля 2024 года. Он обвиняется в получении взятки в крупном и особо крупном размере. Если Зуева признают виновным, то ему грозит лишение свободы сроком более чем на 10 лет. Чиновник работал в отделе, в который входят наиболее элитные подразделения Росгвардии.