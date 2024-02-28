Юрист рассказал, как правильно ругаться с управляющей компанией Юрист Русаев: при обращении УК в нужно сохранять корректный тон и не угрожать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При нарушении качества услуг необходимо в письменном виде обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, если речь идет об отсутствии отопления, горячей воды, рассказал NEWS.ru ответственный секретарь совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, юрист Илья Русаев. По его словам, во время обращения важно сохранять корректный тон и избегать угроз.

При обращении, конечно, всегда важно сохранять корректный тон, избегая угроз и высказываний вроде «всех посажу!». Лучше спокойно изложить суть проблемы, указав конкретные факты, приложить фото- или видеоподтверждение и обозначить, что если вопрос не решится, придется привлечь вышестоящие инстанции и надзорные органы, такие как жилищная инспекция. При этом следует действовать настойчиво, но корректно, используя досудебные методы решения вопроса с аварийными службами, местными органами власти, надзорными органами, — сказал Русаев.

Как отметил юрист, при систематическом нарушении УК своих обязанностей по договору управления многоквартирным домом можно подать жалобу руководству компании, например, если не убирается снег, не чинятся подъездные двери, текут крыши. Срок рассмотрения такой претензии управляющей компанией как правило составляет до 30 календарных дней. Если и это не помогло, есть смысл задействовать органы местного самоуправления. Как правило, они отвечают за содержание тротуаров и дворовых территорий.

Если проблема не была решена в установленный срок или последовал отказ, необходимо направить жалобу в контролирующие органы: жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру. Если действия или бездействие УК привели к серьезному материальному ущербу, а досудебный порядок урегулирования не помог, можно подавать иск в суд, — добавил Русаев.

Ранее юрист назвал способ отсрочить оплату счетов за ЖКУ. По словам Русаева, это может произойти из-за временной нетрудоспособности, потери работы или снижения дохода в кризисный период. При этом, даже оказавшись в сложной ситуации, можно легально отсрочить платежи за коммунальные услуги.