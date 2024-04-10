Юрист предрек большие проблемы феминистке за слова о смерти Татарского Юрист Салкин: феминистке Маршенкуловой грозит до семи лет тюрьмы

Феминистке Зарине Маршенкуловой, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма из-за поста про погибшего военного корреспондента Владлена Татарского, грозит штраф от 300 тыс рублей до миллиона или лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности, сообщил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, также суд назначает ограничение в виде запрета администрировать интернет-сайты.

Публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании (примечание к статье 205.2 УК РФ). Часть вторая статьи 205.2 УК РФ предусматривает наказание от штрафа 300 000 – 1 000 000 рублей или лишение свободы от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Как правило суд назначает ограничение в виде запрета администрировать интернет-сайты. Случаи назначения штрафов по данной статье за одобрения террористической деятельности мне не известны,— сказал Салкин.

Как отметила адвокат Алена Тихомирова, если суд признает вину Маршенкуловой, при назначении наказания будут учитываться такие факторы, как личность виновной, смягчающие и отягчающие обстоятельства, характер и степень общественной опасности. Учитывая публичный характер действий феминистки и известные на данный момент обстоятельства совершенного деяния, а также судебную практику по данной категории дел, наиболее вероятным представляется вынесение приговора с назначением наказания в виде лишения свободы.

В отношении автора Telegram-канала, феминистки и журналистки Залины Маршенкуловой возбудили уголовное дело, о чем она сообщила в своем блоге. Telegram-канал Astra утверждает, что дело заведено по статье об оправдании терроризма из-за поста, в котором Маршенкулова отказалась сочувствовать смерти военкора Владлена Татарского.