Юрист ответил, почему мигранты-насильники из Приморья получили низкие сроки

Мигранты, которые участвовали в групповом изнасиловании жительницы Владивостока, получили не более 5,5 лет лишения свободы, так как компенсировали моральный вред потерпевшей, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, это дает возможность снижать максимальный срок наказания на одну треть.

Такой низкий по мнению общественности и прокуратуры срок мог быть вызван тем, что виновники загладили причиненный моральный вред и это было расценено судом как полное заглаживание вреда, что дает возможность снижать при назначении максимальную планку наказания на одну треть. По второй части статьи 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное группой лиц» максимальное наказание — 10 лет лишения свободы, а при полном заглаживании вреда верхняя планка опускается до 6,5 лет. Назначенное наказание выше этого срока быть не может, — сказал Салкин.

Он отметил, что если бы нелегальные мигранты совершили аналогичное преступление сегодня, то компенсация морального вреда была бы невозможна. По словам юриста, незаконное нахождение на территории Росси уже является отягчающим обстоятельством.

Формально потерпевшая или прокуратура вправе обратиться в кассационный суд общей юрисдикции с просьбой отменить приговор и/или его ужесточить если докажет, что при его вынесении были нарушены существенные нормы уголовного и/или уголовно процессуального закона, — добавил Салкин.

Ранее стало известно, что Прокуратура Приморского края не согласилась с приговором суда первой инстанции по уголовному делу о групповом изнасиловании жительницы Владивостока мигрантами, назвав наказание чрезмерно мягким. Фигурантам назначили сроки от 5 до 5,5 лет лишения свободы.