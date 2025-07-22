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22 июля 2025 в 16:45

Прокуратура Приморья не согласилась с приговором мигрантам-насильникам

Прокуратура оспорит приговор изнасиловавшим жительницу Приморья мигрантам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Приморского края не согласилась с приговором суда первой инстанции по уголовному делу о групповом изнасиловании жительницы Владивостока мигрантами, назвав наказание чрезмерно мягким, следует из официального заявления надзорного ведомства. Фигурантам назначили сроки от 5 лет до 5,5 лет лишения свободы.

Прокуратура края, проявляя последовательную позицию, намерена оспорить решение Приморского краевого суда в кассационном порядке с постановкой вопроса о его отмене и направлении дела на новое апелляционное рассмотрение, — заявили в ведомстве.

Решение по делу вынес Приморский краевой суд. Следствие установило, что 15 июня 2024 года четверо мигрантов изнасиловали 22-летнюю девушку в районе пляжа бухты «Лазурная» во Владивостоке. Уголовное производство в отношении одного из фигурантов было прекращено в связи со смертью. Прокуратура запрашивала для обвиняемых по 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее в Астане мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух сестер, возвращавшихся из магазина, и попытался их изнасиловать. Старшей девочке — 12 лет, младшей — всего два года.

прокуратура
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