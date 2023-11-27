Юрист объяснил, куда жаловаться на неубранный снег Юрист Салкин: на неубранный снег можно пожаловаться в УК и администрацию города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На неубранный снег граждане могут официально пожаловаться в управляющую компанию и администрацию города, рассказал NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. По его словам, жителям столицы необходимо звонить по телефону горячей линии Жилищной инспекции города Москвы. Если речь идет о государственной федеральной трассе, то можно сообщить о проблеме по дежурным номерам.

Есть телефон горячей линии Жилищной инспекции города Москвы. Туда поступает жалоба, и далее они сами определят, кому переадресовать, какая это дорога. Если это домовая территория, то необходимо звонить в управляющую компанию. Если это муниципальная территория, то в местную администрацию. Они должны заключать договоры на уборку территории. Если государственная федеральная трасса, то есть номера дежурных и туда можно сообщить, что дорога не убрана, — сказал Салкин.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что снегопад в Москве и Подмосковье прекратится после 12:00 мск. По ее словам, в течение дня температура будет расти до слабоположительных значений, но к 21:00 мск она опустится ниже нуля. Во второй половине дня в столичном регионе ожидается гололедица.