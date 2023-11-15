Юрист назвала причину двукратного повышения госпошлины за развод Юрист Александрова: увеличение сбора за развод приведет к росту дохода бюджета

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Увеличение сбора за расторжение брака до 1200 рублей будет способствовать росту дохода в бюджете, рассказала NEWS.ru юрист по семейному праву Людмила Александрова. В свою очередь эксперт уверена, что отмена госпошлины за заключение брака не будет иметь особого значения для новобрачных, так как при твердом желании вступить или расторгнуть брак никакие сборы не остановят.

Увеличение сбора за расторжение брака до 1200 рублей будет способствовать увеличению дохода в бюджете. Касательно того, что отмена пошлины станет «значимым символическим фактором для общества о важности и поддержке института брака», полагаю, особого значения для новобрачных это иметь не будет. Если есть желание оформить отношения — наличие минимальной госпошлины или вообще ее отсутствие никого волновать не будет. Так же и с расторжением брака. При твердом намерении никакие пошлины или сборы людей не остановят, — сказала Александрова.

Ранее сообщалось, что правительство рассмотрит законопроект об отмене пошлины за заключение брака и увеличение платы за развод. Автором инициативы является вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Законопроект предусматривает поправки в статью 333.26 Налогового кодекса РФ, которая устанавливает размеры госпошлины за регистрацию актов в ЗАГС. Отмена пошлины за заключение брака в 350 рублей не отразится на бюджетных доходах, поскольку инициатива также предусматривает увеличение пошлины за развод почти в два раза, с 650 до 1200 рублей.