Юрист назвал уважительные причины для неявки в военкомат по повестке Юрист Салкин назвал нетрудоспособность уважительной причиной для неявки в военкомат

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Нетрудоспособность, невозможность явиться в военкомат в связи с нахождением за границей по семейным обстоятельствам, нахождение под стражей или административный арест являются уважительными причинами для неявки в военкомат по повестке, заявил NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. По его словам, вышеуказанные причины будут признаны уважительными только при условии их документального подтверждения.

Любые другие формальные нахождения за границей не являются уважительной причиной. Если вы уехали за рубеж, не посетив военкомат, то это будет расцениваться как оплошность гражданина, — пояснил Салкин.

Юрист также заявил о невозможности доказать свою неявку в военкомат, если призывник не увидел соответствующее уведомление на Госуслугах.

Были приняты поправки, из которых следует, что повестка считается врученной с момента размещения в этом реестре. То есть обязанность проверять реестр возлагается на гражданина. Не увидел — значит, штраф может прийти, — отметил Салкин.

Депутаты Госдумы поддержали во втором и третьем чтениях поправки к законодательству о штрафах до 30 тысяч рублей для россиян за неявку по повестке. Соответствующие нормы внесены в законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета и вступят в силу 1 октября 2023 года.