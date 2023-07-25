В Госдуме поддержали штрафы до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат Госдума одобрила в двух чтениях поправки о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат

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Депутаты Госдумы поддержали во втором и третьем чтениях поправки к законодательству о штрафах до 30 тысяч рублей для россиян за неявку по повестке в военкомат, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Соответствующие нормы внесены в законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета и вступят в силу 1 октября 2023 года.

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части уточнения, а также усиления ответственности по отдельным составам административных правонарушений в области воинского учета, — сказано в пресс-релизе.

Изначально предполагалось, что сумма штрафа будет достигать 50 тысяч рублей, однако впоследствии ее решили снизить. Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков объяснил это необходимостью сократить финансовую нагрузку на граждан.

Ранее также сообщалось, что россиян будут штрафовать за уклонение от медицинского обследования на сумму до 25 тысяч рублей, а за несообщение новых данных в военкомат — на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Также предусматривается административная ответственность за неоказание содействия военкоматам при проведении мобилизации.