Янгулбаев-младший заявил о намерении подать иск против Кадырова

Правозащитник Абубакар Янгулбаев, сын экс-судьи Верховного суда Чечни в отставке, заявил, что подаст в суд на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за обвинений в терроризме и экстремизме. Подсказкой к такому решению послужила речь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщает «Подъём».

Да, конечно, это связано со словами Пескова. Благодарен за подсказку. Подам иск против Кадырова за разжигание ненависти в адрес меня, моей семьи и попытку унизить нашу честь и достоинство, — сказал он.

По информации источника, правозащитник находится за рубежом, однако это не помешает ему найти способ подать судебный иск удалённо.

Да, это возможно. Я проработаю вопрос и сделаю всё правильно, — сказал Янгулбаев.

На минувшей неделе вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживал экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет. По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что местные полицейские осуществили привод Мусаевой в качестве свидетеля в рамках закона РФ после того, как Янгулбаевым трижды отправляли повестку. Кадыров подчеркнул, что семью экс-судьи «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». По словам главы Чечни, Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму. Они также имеют отношение к организации нападения в Турции на бывшего работника правоохранительных органов республики.

Как полагают правозащитники, действия силовиков связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала. В их числе сыновья судьи Абубакар и Ибрагим Янгулбаевы. Вечером 22 января адвокат Наталья Добронравова сообщила, что Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.