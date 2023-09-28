ВСУ прорвутся в Запорожье до зимы? Мнения Рогозина, Пушилина, Коротченко Эксперты объяснили, почему 11 бригад ВСУ не смогли прорвать «линию Суровикина»

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались совершить прорыв в Запорожской области, отметил новоизбранный сенатор от региона Дмитрий Рогозин. Тем временем военкоры сообщают, что украинская армия перешла к тактике атак силами небольших групп по 15–20 солдат. По мнению нескольких экспертов, личного состава Киеву уже не хватает, и теперь ВСУ будут пережидать холода на «зимних квартирах». Насколько оправданны такие прогнозы, какая обстановка в Запорожье — читайте в материале NEWS.ru.

Как Пушилин оценивает масштаб наступления ВСУ

В среду, 27 сентября, глава ДНР Денис Пушилин подтвердил сообщения, что ВСУ попытались пробить нашу оборону на направлении Вербовое и Работино. Ситуация остается достаточно горячей, но «абсолютно контролируемой», считает глава республики.

«За последние сутки противнику не удалось там добиться каких-то существенных изменений или улучшений, — резюмировал он в интервью NEWS.ru.

По его словам, новые атаки не исключены, но ВС России к этому готовы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Денис Пушилин

«Сейчас мы фиксируем там концентрацию резервов ВСУ на удалении порядка 15–20 км от линии фронта. В ближайшее время не исключены новые попытки наступательных действий. Мы со своей стороны готовимся, проводим необходимые мероприятия. Наше военное командование понимает и видит, что нужно делать», — сообщил Пушилин.

Что известно о боях на Ореховском направлении

Первым о наступлении ВСУ в Запорожской области объявил сенатор от этого региона Дмитрий Рогозин. В своем Telegram-канале он написал вечером во вторник два слова: «Поперли. Много». Спустя полтора часа Рогозин добавил, что по противнику отработала российская артиллерия.

«Противник притих. Зализывает раны. Посмотрим», — сообщил сенатор.

Факт наступления также подтвердил и глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Как сообщают наши ребята, боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино — Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта. <...> Враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот», — написал Рогов в своем Telegram-канале, добавив, что «идут тяжелые ожесточенные бои».

Военный аналитик Юрий Подоляка подчеркнул, что украинские войска возобновили натиск с юга. По его мнению, сил у Киева уже недостаточно, — этим и объясняется резко суженная ширина наступления.

«Это попытка прорвать любым путем хоть что-то на Ореховском направлении. Вчера противник пытался прорвать нашу оборону между Новопокровкой и Вербовым, но ничего у него не получилось, несмотря на привлечение довольно мощных сил — до батальона пехоты было использовано и бронетехника. Попав под артиллерийский огонь, противник откатился обратно. Также вчера он откатился и от Вербового. То есть в целом ВСУ пока похвастаться нечем», — сообщил в своем Telegram-канале Подоляка.

Эксперт связал атаку с завершившимся накануне визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. По его мнению, Вашингтон мог выставить Киеву новые условия, — увязать дальнейшую помощь с продолжением наступления.

Фото: МО Украины

Что заявили о наступлении ВСУ в Минобороны РФ

Министерство обороны России высказалось о действиях ВС РФ на этом направлении 27 сентября, во второй половине дня.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 47-й и 117-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — заявили в ведомстве.

По данным военкора Александра Сладкова, никакого «сумасшедшего наступления» ВСУ на линии Вербовое — Работино — Токмак не было. Он уточнил, какие автомобили были ликвидированы российскими военнослужащими.

Фото: МО РФ

«Тихо там. Утром ребята из 42-й дивизии сожгли одну „Брэдли“, но это так, между делом. А сейчас украинцы молчат. Не знаю почему, но это так», — признался Сладков в своем Telegram-канале.

Хватает ли ВСУ военнослужащих

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что быстрое ослабление атак ВСУ говорит о нехватке резервов.

«Кто-то говорил, что у них на этом направлении 100 тысяч человек, кто-то — даже про 200 тысяч. Но это эквивалентно 20–40 бригадам, а откуда такое количество? По всей информации, одни и те же бригады у них действуют на всех направлениях. Дополнительно они могут собрать три-четыре, максимум пять. Недавно укомплектованную 82-ю бригаду ВСУ с Ореховского направления уже отвели на переформирование — из-за больших потерь. Если уровень потерь у них приближается к 50% — все, они уже ничего серьезного сделать не могут. Тем более в наступлении», — пояснил Дандыкин.

По его мнению, в таких условиях украинский Генштаб, видимо, еще надеется пробить «линию Суровикина» одним последним ударом. Как добавил Дандыкин, распространившаяся с недавних пор тактика атак группами по 10–15 человек свидетельствует о нехватке личного состава.

«Это говорит о том, что бросать на прорыв им больше нечего. И то, что серьезную бронетехнику, танки, мы теперь уничтожаем у них единицами, говорит о том, что ВСУ свою технику, — те же танки Abrams, — будут приберегать на случай нового „контрнаступа“», — сказал эксперт.

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press Танк Abrams

По мнению Дандыкина, серьезного наступления от украинцев следует ждать уже в следующем году. «Они хотят отсидеться на зимних квартирах, распутицу осеннюю пережить. Ну а сейчас под Работино и Вербовым демонстративно попробовали „рыпнуться“ всем, что набрали. Еще одна-две недели — и пойдут дожди, они успокоятся», — убежден эксперт.

Что говорят военные аналитики о действиях Киева

Украинские войска после неудачных атак на Ореховском направлении еще не выдохлись, а значит, будут продолжать прорываться сквозь российские боевые порядки, уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, события на участке Работино — Вербовое не имеют большого значения.

«Все это ситуативно: была запланирована конкретная операция, она закончилась безрезультатно для ВСУ. Локальный эпизод, не более того. Контрнаступление Украина ведет несколько месяцев. Но одна локальная неудача со стороны ВСУ — еще не показатель. Таких операций будут еще сотни, как более масштабных, так и менее. Но это все — бои местного значения», — пояснил NEWS.ru Коротченко.

По мнению собеседника, ничего судьбоносного за последние дни на Запорожском фронте не случилось. Как считает Коротченко, Россия реализует концепцию стратегической оборонительной операции, а потенциал ВСУ вполне позволяет и дальше атаковать настолько долго, насколько продолжается подпитка материально-техническими ресурсами, техникой и подготовленными формированиями, личным составом.

«Попытки прорыва идут непрерывно и, скорее всего, они продолжатся. Как долго? Одни говорят, что до сезона дождей, другие — что это продолжится и в зимние месяцы. Жизнь покажет», — сказал Коротченко.

По его словам, главное сейчас для России — не впасть в «эйфорию, в ура-пропагандистский раж» и продолжать объективно оценивать противника.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Украина обладает соответствующими ресурсами, Запад ей помогает. Есть консолидированная позиция по поставкам вооружения и техники на ближайшие как минимум три года. Из этого и надо исходить. Если противник продолжает наступать — значит, у него есть ресурсы, мотивация и возможности. ВСУ атакуют, пытаются достичь успеха. Их наступательный потенциал не исчерпан», — предостерегает Коротченко.

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