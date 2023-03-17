Все российские подлодки пообещали вооружить гиперзвуковыми ракетами Главком ВМФ России Евменов сообщил о планах вооружить все подлодки ракетами «Калибр»

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Пуск из подводного положения крылатой ракеты «Калибр»

Все российские подводные лодки, включая стратегические, в ближайшее время могут быть оснащены гиперзвуковыми ракетами «Калибр», заявил в интервью «Красной Звезде» главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов. По его словам, крылатые ракеты уже прошли успешные испытания на подлодках второго поколения.

Испытания крылатых ракет «Калибр» проходили на подводных лодках второго поколения. И сегодня ими могут быть вооружены практически все действующие подводные лодки, в том числе подводные крейсеры стратегического назначения. Следующий шаг — оснащение подводных лодок гиперзвуковым ракетным оружием. Пусть ни у кого не возникает сомнений в том, что мы это сделаем, — сказал Евменов.

Кроме этого он рассказал, что сейчас ВМФ РФ продолжают использовать подводные лодки старых поколений, которые прошли модернизацию. По его словам, судна стали совершенно другими и обзавелись современными средствами поражения противника.

Военный эксперт Франц Клинцевич ранее рассказал, что установленные на атомной подлодке «Белгород» ядерные торпеды «Посейдон» имеют практически неограниченный ресурс и могут залегать на дно на глубине 1000 метров. Он рассказал, что подлодка с такими торпедами, оснащенными ядерными энергоустановками, способна обеспечить стратегическую безопасность России.