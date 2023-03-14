Российские силы взяли под контроль часть завода АЗОМ в Артемовске Российские силы взяли под контроль одно из помещений завода АЗОМ в Артемовске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Российские военные взяли под контроль одно из помещений предприятия «Востокмаш» в Артемовском заводе, занимающееся обработкой цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске, передает РИА Новости со ссылкой на источник с места событий. В помещении этого завода в конце декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский награждал украинских военных.

Еще 20 декабря здесь Зеленский награждал украинских военных, — сказал собеседник.

Ранее Зеленский объяснил решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.

По его словам, в Белогоровке, Марьинке, Авдеевке, Артемовске, Угледаре и Каменке, а также других населенных пунктах сейчас решается, каким будет будущее Украины, и «идет борьба за будущее всех украинцев».

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее отказался называть потери ВСУ в Артемовске. Он подчеркнул, что точное число потерь будет названо после окончания конфликта в стране. По его словам, Украина платит высочайшую цену за удержание города.