Мощный взрыв потревожил бойцов ВСУ на базе отдыха в Очакове Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по базам отдыха ВСУ на побережье Очакова

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, где на базах отдыха находятся военнослужащие ВСУ, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на побережье множество пансионатов, где располагаются украинские военные, там же они складируют оружие и прячут военную технику. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Сегодня был очень мощный взрыв на побережье Очакова. <...> По базам отдыха, в которых живут вэсэушники. К побережью поехало много скорых, — сказал подпольщик.

По данным подполья, вся прибрежная зона Очакова находится под полным контролем украинских военных, а местным жителям проход на берег закрыли блокпостами. Лебедев уточнил, что СБУ намерена начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения.

Минобороны РФ 6 апреля сообщило, что Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам и пунктам временной дислокации наемников. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Военные добавили, что в операции также участвовали беспилотники, все цели были поражены.