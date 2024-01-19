Верховный суд счел феминитивы признаком причастности к ЛГБТ-движению «Свободные Новости»: Верховный суд счел феминитивы признаком причастности к ЛГБТ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Верховный суд России (ВС) счел феминитивы признаком принадлежности к «движению ЛГБТ» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), пишет портал «Свободные новости». Юристы обозначили их как «специфический язык» и приравняли его использование к участию в гей-парадах и выбору половых партнеров.

Участников движения объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня), — цитирует издание текст решения ВС.

По данным портала, документ на 19 страницах стал частью одного из дел об административном правонарушении. Он был предоставлен участникам процесса представителем правоохранительных органов. Там, по данным «Свободных новостей», говорится, что движение было создано в США «как часть политики ограничения рождаемости». Оно, согласно тексту, приводимому порталом, пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака, а его участников объединяет в том числе «специфический язык».

Ранее Роскомнадзор усмотрел признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото- и видеоматериалов с «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал МВД России возбудить административные дела в отношении организаторов.