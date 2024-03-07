«Враг не может помешать»: в Росгвардии раскрыли, как работает «Выжигатель» Росгвардия: ВСУ полностью теряют управление над дронами из-за «Выжигателя»

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Антидроновое оружие «Выжигатель»

Антидроновое оружие «Выжигатель» способно подавлять беспилотные летательные аппараты украинских военных, рассказали в пресс-службе Росгвардии. Благодаря работе комплекса противник полностью теряет контроль над БПЛА, а помешать работе «Выжигателя» бойцы ВСУ не могут, уточнили в ведомстве.

Данный комплекс очень мобилен, с его помощью можно перехватить сигнал, по которому противник управляет беспилотником, после чего принудительно посадить его. Враг полностью теряет контроль над своим дроном и не может этому помешать, — рассказал боец с позывным Доцент.

На одном из полигонов в Луганской Народной Республике состоялся учебный сбор, в ходе которого сотрудники Росгвардии опробовали новое вооружение. Бойцы не только получили теоретические знания, но и отработали обнаружение дрона.

Ранее в «Рособоронэкспорте» заявили, что РФ в 2024 году представит миру новое оружие и военную технику. Там уточнили, что тогда же вооружение будет готово к поставкам за рубеж. Рынок показывает высокий спрос на продукцию российского военно-промышленного комплекса, которая прошла модернизацию после боевого применения, добавили в корпорации.