Россия в 2024 году представит миру новое оружие и военную технику «Рособоронэкспорт»: мировой рынок 2024 году пополнится новым оружием из России

Фото: МО РФ

Новые образцы российского оружия и военной техники, включая беспилотники, получат разрешение на экспорт в 2024 году, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде. По его словам, которые приводит РИА Новости, рынок показывает высокий спрос на продукцию российского военно-промышленного комплекса, которая прошла модернизацию после боевого применения.

В 2024 году мы ожидаем, что российские предприятия-производители активизируют оформление разрешительной документации на новые образцы, в том числе из беспилотного сегмента. Кроме того, рынок показывает высокий спрос на нашу продукцию, — сказал Михеев.

Глава компании также рассказал, что одним из образцов, вызвавших особый интерес у заказчиков, является комплекс автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ». После его показа на Международном военно-морском салоне в Кронштадте начались консультации с потенциальными покупателями. «Клавесин-1РЭ» впервые представляется за рубежом, он должен заинтересовать государства, имеющие выход к морю, подчеркнул директор экспортера.

Ранее Михеев заявил, что доля экспорта российского вооружения в страны Африки в 2023 году превысила 30% от общего объема поставок «Рособоронэкспорта». По его словам, сотрудничество ведется с большинством стран региона. По итогам года общая сумма контрактов составила $5,2 млрд.

До этого Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) подсчитал, что доходы от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших мировых компаний отрасли упали в 2022 году на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Это случилось несмотря на резкий рост спроса.