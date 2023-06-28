Врач рассказал про категорию онкобольных с противопоказанием к морю Онколог Черемушкин: поездка на море не запрещена онкобольным, окончившим курс терапии

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Поездка на море для онкобольных не противопоказана, если придерживаться определенных рамок предосторожности, заявил в беседе с NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Он пояснил, что люди приезжают на курорты не только за солнцем, которого онкобольным нужно избегать, а за свежим воздухом, спокойствием, сном и улучшением иммунной системы и пищеварительного тракта.

Все зависит от того, получает ли сейчас человек, болеющий раком, лечение, или он уже прошел весь курс. Во втором случае поездка на море никак не запрещается и даже приветствуется, если соблюдать определенные рамки предосторожности, — сказал специалист.

По его словам, в онкологии после основного лечения есть промежуток, где главная задача — борьба за восстановление функций организма, чтобы не давать опухоли развиваться. Для этого можно использовать специальные препараты, а также благоприятные факты природной среды, в число которых входят правильное питание, нахождение на свежем воздухе, здоровый сон и отказ от вредных привычек.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-онколог Юлия Вахабова рассказала, что рак мягких тканей и рак сетчатки являются самыми редкими видами онкологии. По ее словам, первый вид болезни представляет собой группу опухолей, которые могут образоваться из мышечной, фиброзной, жировой и нервной тканей и чаще всего встречаются в нижних и верхних конечностях. Что касается рака сетчатки, отметила врач, то большинство пациентов с таким диагнозом — дети в возрасте до пяти лет.