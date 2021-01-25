Врач рассказал, что нельзя делать за день до вакцинации

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Правительство России приняло решение открыть въезд в страну для граждан Финляндии, Индии, Вьетнама и Катара. Для них сняли ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса.

Для граждан ещё четырёх стран — Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса, — говорится на сайте кабмина. Открыты воздушные границы...