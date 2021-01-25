Врач рассказал, что нельзя делать за день до вакцинации

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с NEWS.ru сообщил о том, чего нельзя делать накануне вакцинации от коронавируса и в каких случаях её нужно отложить на полгода.
Всех волнует алкоголь, и я тут скажу, что лучше не напиваться. Это изменяет печень, а она влияет на формирование иммунитета. Табак, еда — всё остальное можно, но помните, что на результат вакцинации больше всего влияет простуда, поэтому если она есть, отложите вакцинацию до выздоровления и потом сделайте тест на антитела. А если будут антитела — откладывайте вакцинацию на полгода, — заключил Жемчугов.
Как ранее сообщал NEWS.ru, норвежский журналист Ян Эспен Крусе рассказал об опыте вакцинации «Спутником V». Работник СМИ поделился опытом, рассказав, что прививки в России стали доступны и для иностранцев.