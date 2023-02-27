Врач назвал вероятную причину смерти переевшей блинов сибирячки Врач рассказал, от чего могла умереть сибирячка на праздновании Масленицы

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Маловероятно, что смерть сибирячки во время празднования Масленицы связана с проблемами желудочно-кишечного тракта, сообщил NEWS.ru врач-гастроэнтеролог медицинский центр иммунокоррекции Ходановой Никита Харлов. Заболевания этой сферы крайне редко провоцируют внезапную смерть. А вот сердечно-легочные — гораздо чаще.

Вероятнее всего жительница Омской области умерла от патологии сердца или тромбоэмболии легочной артерии, заявил Харлов. Её могло спровоцировать волнение от участия в конкурсе, а не само поедание блинов.

Возможно она была не в лучшей форме, и ее тело просто не перенесло этой нагрузки, связанной со стимуляцией психики от самого события. Из-за этого мог случится сам инфаркт миокарда, так и какое-то тромботическое осложение сосудов, которое дает очень быстрый летальнгый исход. Никита Харлов врач-гастроэнтеролог медицинский центр иммунокоррекции Ходановой

Он привел общемировую статистику — во время праздников риск обострения ишемической болезни сердца возрастает вдвое 50% чаще. Этому способствуют как повышенное психоэмоциональное напряжение, так и прием алкоголя.

Ранее NEWS.ru писал, что скончавшаяся во время поедания блинов на скорость жительница Омской области на самом деле умерла не от того, что подавилась едой, утверждает источник РИА Новости в силовых структурах. По его словам, при вскрытии у женщины не обнаружили следов удушения. Экспертизы продолжаются.



