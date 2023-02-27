Стали известны подробности смерти омички, скончавшейся при поедании блинов РИА Новости: скончавшаяся в Масленицу жительница Омской области умерла не от блинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скончавшаяся во время поедания блинов на скорость жительница Омской области на самом деле умерла не от того, что подавилась едой, утверждает источник РИА Новости в силовых структурах. По его словам, при вскрытии у женщины не обнаружили следов удушения. Экспертизы продолжаются.

Было проведено вскрытие погибшей женщины. Асфиксию ей не ставят. Никаких признаков того, что смерть наступила из-за того, что она подавилась блином, нет. Пока информации, от чего наступила смерть, также нет. Будет проводиться гистология, результаты которой будут известны позже, — сказал собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что жительница Омской области скончалась после участия в конкурсе поедания блинов на скорость. Конкурс проходил 25 февраля в санатории «Коммунальник». 38-летняя женщина скончалась до прибытия врачей. МВД подтвердило ее гибель. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в СНТ «Коммунальщик» в Сергиево-Посадском городском округе Московской области подавившись шашлыком, умер 17-летний подросток. Во время еды подростку внезапно стало плохо, он начал задыхаться и в итоге скончался. Находившиеся рядом родители спасти его не смогли.