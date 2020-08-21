Восстановление ж/д сообщения с Узбекистаном рассмотрят в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/82eccdae-e394-11ea-b164-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РЖД сообщили Минтрансу РФ о желании Узбекистана восстановить пассажирское железнодорожное сообщение между странами. Гендиректор российской компании Олег Белозёров заявил, что этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Узбекистана и решаем все вопросы, связанные с вывозом людей, в приоритетном порядке. Что касается восстановления регулярных пассажирских перевозок, то мы проинформировали Минтранс России о запросе узбекской стороны, — приводит слова Белозёрова пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Россия и Узбекистан рассматривают возможность создания совместного авиалоукостера для перевозки пассажиров и грузов. Планы по созданию общей авиакомпании обсуждались на заседании подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном 20 июля.

Как писал NEWS.ru, пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли 9 августа на сухумский железнодорожный вокзал впервые после снятия ограничений на госгранице с РФ по реке Псоу. Открытие российско-абхазской границы состоялось 1 августа синхронно с двух сторон после четырёхмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.