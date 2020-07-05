Воробьёва попросили помочь горячей линии для беременных в трудной ситуации

https://static.news.ru/photo/89d94e68-bd28-11ea-a175-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общественники предложили властям Подмосковья разместить во всех женских консультациях области информацию о горячей линии для беременных, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) направило губернатору Андрею Воробьёву общероссийское общественное движение «За жизнь!».

Как отмечается в документе, отсутствие оперативной помощи беременным становится одной из основных причин, которые толкают женщин на аборт — не каждая вынашивающая ребёнка находит поддержку со стороны будущего отца или родных. Опорой в таком случае могут выступить благотворительные организации, но о них женщины узнают слишком поздно.

Для исправления ситуации нужно в каждой женской консультации области разместить информацию о вариантах помощи, уверены авторы инициативы.

Обеспечить женские консультации Московской области стендами с информацией о круглосуточной горячей линии и адресами местных центров защиты материнства, — говорится в обращении.

Кроме того, стенды предлагается снабдить информацией об этапах развития ребёнка в утробе и последствиях аборта для женского здоровья. Предполагается, что это позволит женщинам принимать более взвешенное решение.

По словам авторов инициативы, для региона потребуется порядка трёх тысяч стендов. Расходы предлагается возложить на бюджет области.

Между тем работа по установке стендов уже ведётся. Причем используются в том числе бюджетные деньги, а именно средства Фонда президентских грантов, рассказал координатор движения «За жизнь!» Сергей Чесноков. Он уверен, что требуется сделать установку таких стендов обязательной для всех профильных медучреждений.

Буквально на днях мы установили 17 стендов в Коломенском перинатальном центре. Встретили горячую поддержку инициативы со стороны главврача. Они лучше нас понимают, насколько важно вовремя сообщить женщине о вариантах помощи. По итогам решили просить поддержки у властей региона. В связи с пандемией актуальность работы по поддержке беременных растёт. К тому же горячая линия может работать и в условиях самоизоляции, это её плюс. Надеемся, наше предложение будет поддержано, — пояснил Чесноков NEWS.ru.

По словам общественников, в настоящее время уже установлено более пяти тысяч таких стендов в региональных медучреждениях. Однако в целом этого крайне недостаточно: для выполнения своей задачи в полной мере нужно не менее 50 тысяч таких стендов.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила ограничить продажу абортируемых лекарств в аптеках. Своё предложение омбудсмен связывает с осуществлением деятельности, связанной с защитой права на жизнь и защитой ребёнка от насилия.

Кроме того, Кузнецова предлагает принять ряд мер, направленных на изменения в системе финансирования медицинских учреждений, благодаря которому «клиники будут заинтересованы в сохранении ребёнка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности».