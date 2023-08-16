«Вопрос перезрел»: военэксперт об идее запретить публикацию передвижений ВС Военный эксперт Перенджиев поддержал идею запретить съемку передвижений ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Публикация фотографий и видеозаписей с передвижениями российских войск и атаками беспилотников приняла массовый характер, заявил NEWS.ru военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, вопрос о введении запрета на такие публикации перезрел, а дискуссия о его необходимости неуместна.

Дискуссия здесь не уместна. Авторы, сами того не подозревая, публикуя фото и видео, помогают нашему противнику. Иногда они указывают точное местоположение, даже название улиц, населенных пунктов. <...> Вопрос перезрел. Думали, наверно, что явление станет разовым, а оно приняло массовый характер, — объяснил он.

Эксперт отметил, что сам факт появления такого законопроекта свидетельствует о том, что Вооруженным силам России уже был нанесен вред такими публикациями. Кроме того, такая инициатива может быть связана с недавним заседанием Совбеза России, на котором обсуждались вопросы повышения эффективности информационной безопасности.

Давно уже военные эксперты призывают ввести как можно более жесткую ответственность за такие действия (публикацию снимков с передвижениями ВС РФ и атаками дронов. — NEWS.ru). Не просто пресекать нужно, но и выявлять, а виновных привлекать к серьезно ответственности, — заявил Перенджиев.

Как сообщалось ранее, члены Совета Федерации РФ разработали законопроект, запрещающий публикацию фотографий и видеозаписей с передвижениями войск ВС РФ, с мест обстрелов и атак дронов. Кроме того, документ подразумевает введение запрета на размещение данных о позициях средств ПВО.