Военный эксперт назвал первостепенные цели для «Посейдона» Военэксперт Леонков назвал первостепенными целями «Посейдона» Британию и США

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Торпеда «Посейдон»

Береговая инфраструктура США и Великобритании могут стать первостепенными целями для ядерной торпеды «Посейдон», заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он добавил, что данное оружие может совершенно спокойно вызвать цунами, способное уничтожить небольшой город.

Целью «Посейдона» служит береговая инфраструктура противника, в частности США и Великобритании. Так как через морские порты идет переброска войск и осуществляется снабжение. А вот уничтожение ударных и авианосных группировок является его второстепенной задачей. Также он может совершенно спокойно вызвать цунами, причем достаточно большое для уничтожения небольшого города, — заявил он.

Российский беспилотный атомный подводный аппарат «Посейдон», согласно заявлениям Минобороны РФ, способен нести ядерный заряд мощностью до двух мегатонн. Он предназначен для создания радиоактивного цунами, которое может уничтожать прибрежные города и прочую инфраструктуру на несколько километров вглубь суши. Первым экспериментальным носителем «Посейдона» станет подводный атомный ракетоносец «Белгород» проекта 09852.