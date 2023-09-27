Военный эксперт сообщил, чего ждать российской армии на Запорожском фронте Военный аналитик Коротченко: ВСУ продолжат наступать на Ореховском направлении

Фото: МО РФ

Украинские войска после неудачных атак на Ореховском направлении еще не выдохлись, а значит будут продолжать прорываться сквозь российские боевые порядки, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, происходящие на участке Работино — Вербовое события остаются боями местного значения.

Все это ситуативно: была запланирована конкретная операция, она закончилась безрезультатно. Локальный эпизод, не более того. Контрнаступление Украина ведет несколько месяцев. Но одна локальная неудача со стороны ВСУ — еще не показатель. Таких операций будут еще сотни, как более масштабных, так и менее. Но это все — бои местного значения, — пояснил Коротченко.

По мнению собеседника, ничего судьбоносного за последние дни на Запорожском фронте не случилось. Россия реализует концепцию стратегической оборонительной операции, говорит Коротченко, а потенциал ВСУ вполне позволяет и дальше атаковать. Настолько долго, насколько продолжается подпитка материально-техническими ресурсами, техникой и подготовленными формированиями, личным составом. Буксующее контрнаступление ВСУ может затянуться еще надолго, считает эксперт.

Попытки прорыва идут непрерывно и, скорее всего, они продолжатся. Как долго? Одни говорят, что до сезона дождей, другие — что это продолжится и в зимние месяцы. Жизнь покажет, — сказал Коротченко.

Вечером 26 сентября и утром 27 сентября ВСУ предприняли новые попытки натиска на Ореховском направлении Запорожского фронта, — силами до батальона пехоты при поддержке артиллерии и бронетехники. Атаки была отбиты огнем артиллерии ВС РФ. При этом некоторые военкоры отрицают факт массового наступления.