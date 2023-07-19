Военный эксперт рассказал, зачем Россия привезла «Армату» в зону СВО Военэксперт Дандыкин: Россия отправила танк Т-14 «Армата» в зону СВО «на перспективу»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские войска стали использовать в зоне проведения военной операции танки Т-14 «Армата» для проверки, как покажет себя техника в боевых действиях, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его предположениям, Т-14 не будут запущены в массовое производство, поскольку имеющихся танков хватает для превосходства над ВСУ. Он отметил, что сейчас наибольшую погоду в зоне СВО делают другие танки, такие как Т-72, Т-80 и Т-90.

Появились сообщения о появлении Т-14 в зоне СВО. Зачем они там? Посмотреть, как они себя покажут в условиях боевых действий, в различных ситуациях, какие есть недостатки. Все делается на перспективу. Пока погоду в зоне СВО делают другие танки: модернизированные Т-72, Т-80 и Т-90. Вряд ли Т-14 будут производить массово, имеющихся машин вполне достаточно для превосходства над противником, — подчеркнул Дандыкин.

Он выразил мнение, что Т-14 превосходит все украинские танки и российский Т-90М по своему оснащению. Эксперт уточнил, что на «Армате» улучшенный двигатель, модернизированные динамическая и активная защиты, орудие, возможность управления другими танками на поле боя, а также надежная бронекапсула, которая должна защитить экипаж от гибели при взрыве военной техники.

Также Дандыкин отметил, что Т-14 обладает большими возможностями для модернизации, включая установку 152-мм орудия. В отличие от многих поставляемых на Украину танков, у российской «Арматы» имеется автомат заряжания, подчеркнул он.

Кстати, на британских и немецких танках — Challenger и Leopard до сих пор есть заряжающий, а у нас автомат заряжания, поэтому англичане изучают наш автомат заряжания, — рассказал специалист.

Ранее в оборонно-промышленном комплексе РФ рассказали, что Вооруженные силы России применили новейшие танки «Армата» в зоне военной операции на Украине. По словам представителя ОПК, бронемашины были использованы в бою впервые.