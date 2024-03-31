Военный эксперт рассказал, когда Россия начнет наступление на Одессу Военэксперт Дандыкин заявил, что перед Одессой ВС РФ важно занять Николаев

Фото: МО РФ

Установить контроль над Одессой жизненно необходимо, так как из ее портов исходит главная угроза для Крыма, Севастополя и Черноморского флота, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Однако наступление на город начнется только после того, как ВС РФ укрепятся в Николаеве, Очаковском и на всем побережье. Эти зоны противник пока защищает с особой свирепостью.

Освобождать Одессу необходимо. Однако пока сложно сказать, когда ожидать наступательных действий. Так как для освобождения города требуется также освободить Николаев, Очаковское и все побережье. То есть ту зону, которую противник пока защищает с особой свирепостью. Но такая операция, безусловно, начнется, так что пусть ВСУ опасаются, — заявил Дандыкин.

По словам эксперта, российские подразделения прочно закрепились на Тендровской косе в непосредственной близости от села Очаковского. Помимо этого, была создана Днепропетровская флотилия, добавил он.

В настоящее время, как известно, значительная часть линии соприкосновения российских войск и украинских формирований пролегает по реке Днепр, — добавил эксперт.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил, что после ударов российских дронов-камикадзе «Герань» по Одессе в большинстве районов областного центра пропал свет. Минобороны РФ и местные власти эту информацию не комментировали.