Военный эксперт рассказал, как на Земле отразится ядерный конфликт Военный эксперт Костикин: планета сможет восстановиться после ядерного конфликта за сотни тысяч лет

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Планета Земля сможет восстановиться после ядерного конфликта, однако для этого понадобятся сотни тысяч лет, рассказал NEWS.ru эксперт бюро военно-политического анализа Николай Костикин. Он отметил, что на планете возникнет новый мир, но уже без людей. Эксперт также добавил, что из-за радиоактивного заражения организмы не смогут жить долго.

Конечно, планета переживет. На Земле были более глобальные катастрофы, даже не радиоактивные. Все восстановится за сотни тысяч лет, но людей уже не будет. Либо популяция сократится до какого-то количества и все начнется заново. Но это будет совершенно другой мир, мир молодых, долго жить не будут из-за радиоактивного заражения, и будут так жить, пока радиация будет воздействовать на организм. [Особи] со слабым иммунитетом будут умирать, — указал Костикин.

Эксперт привел в качестве примера жизни после ядерного катаклизма Чернобыльскую зону. Костикин подчеркнул, что там наблюдается активная природа и много животных, которые не живут долго вследствие воздействия радиации.

Ранее Костикин заявил, что глобальная ядерная война приведет к началу ледникового периода, уничтожению флоры, фауны и последующему за этим голоду. По мнению специалиста, в результате ядерного конфликта погибнет большая часть населения Земли. Как указал Костикин, «счет пойдет на миллиарды».