Военный эксперт раскрыл предназначение дрона «Лютик-Камикадзе» Военэксперт Леонков: дрон «Лютик-Камикадзе» является высокоточным оружием

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Дрон «Лютик-Камикадзе» является высокоточным оружием, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, БПЛА использует барражирующий боеприпас, который может уничтожать бронированную технику.

Это один из видов высокоточного оружия определенного радиуса действия. Задача любого оператора, который управляет дроном-камикадзе — обнаружить цели и уничтожить их с использованием барражирующего боеприпаса. В своей конструкции беспилотник несет боевую часть, которая предназначена для уничтожения определенной цели. Барражирующие боеприпасы дальнего действия на дронах-камикадзе могут уничтожать бронированную технику, в том числе танки, — сказал эксперт.

Специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий создали FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») под названием «Лютик-Камикадзе», оснащенный системой сброса с возможностью дистанционной активации. В организации-разработчике отметили, что подобное решение было выбрано для повышения эффективности и экономичности использования дронов в условиях их дефицита. «Лютик-Камикадзе» уже прошел все испытания и используется в зоне СВО.

Аппарат способен поднимать груз весом до двух килограммов и нести его на расстояние до трех километров. При этом чем меньше груз, тем дальше дрон может с ним улететь.